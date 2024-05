Quanto cosa la 500 - basta chiedere soldi | schiaffoni a Stellantis da Londra

(Di domenica 12 maggio 2024)ora finisce anche nel mirino della stampa britannica. Un durissimo editoriale apparso su una delle più prestigiose riviste che riguardano il mondo dei motori mette in luce tutti i problemi che riguardano Fiat e. Il capo editorialista del magazine automobilistico inglese Auto Express Mike Rutherford, una delle firme più importanti del settore non usa giri di parole e afferma che il problema di Fiat è una gamma troppo ridotta e i prezzi dei nuovi modelli troppo elevati in proporzione a quello che offrono. Ma non finisce qui. Infatti apare anche in Gran Bretagna si sono stufati della lagna e della questua degli incentivi e sussidi statali da parte del gruppo guidato da Carlos Tavares. Ed è qui che forse arriva l'affondo più pesante: secondo Rutherford, Fiat dovrebbe ridurre la sua dipendenza dai ...

