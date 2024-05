Quando la prossima gara di MotoGP? GP Catalogna 2024 | programma - orar - -v, streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 12 maggio 2024) Ladel Motomondiale sarà il Gran Premio dito nel weekend del 24-26 maggio. Si torna dunque a correre al Montmelò in primavera dopo la parentesi settembrina dello scorso anno. C’è, pertanto, una settimana di agio tra il quinto e il sesto appuntamento della stagione, destinato a tenersi su un circuito che rappresenterà la vera tappa di casa per tanti centauri di passaporto spagnolo, ma in tutto e per tutto catalani. In che modo pianificare il prossimo weekend di competizioni? Ci sono eventuali fusii da tenere in considerazione? Quali sono glii previsti dal 24 al 26 di maggio e come seguire la corsa spagnola in TV? Classifica Mondiale: Bagnaia si porta a -17 da Martin, 3° ...