Quale ruolo per l’intelligence nel caos globale? La bussola di Géré Ifas

(Di domenica 12 maggio 2024) “Siamo in un periodo die trasformazioni ma non abbiamo ancora trovato la capacità e la maturità politica per affrontare questa situazione”, dice François, presidente dell’Institut Français d’Analyse Stratégique di Parigi, tra i docenti del corso di alta formazione “Il Medio Oriente nel: geopolitica, terrorismo e intelligence” organizzato dall’Istituto Gino Germani. In che fase ci troviamo oggi? È la fine di un’epoca, con il declino dei principi morali e politici stabiliti dopo la Seconda guerra mondiale. Questo “non-ordine” non rappresenta una libertà positiva, ma piuttosto l’assenza di riferimenti che porta a una situazione di “tutto è permesso”. Entriamo in una nuova fase con nuovi protagonisti. Quali? Il potere non è più solo degli Stati tradizionali, ma anche di entità non statali e attori emergenti. La capacità di ...