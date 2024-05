Puppo estasiato da Darderi | Questo nei prossimi anni sarà dura da battere al Roland Garros…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 12 maggio 2024) Le vittorie al secondo turno di Lucianoe Francesco Passaro nell’ATP Masters 1000 di Roma sono state l’argomento principale di discussione nel nuovo appuntamento quotidiano sul canale YouTube di OA Sport con TennisMania Speciale Internazionali d’Itali, condotto da Dario, giornalista di Eurosport. L’elogio di Luciano: “non l’ho visto tante volte, lo sto vedendo a Roma, l’ho visto quando ha vinto la finale in Sud America, a Buenos Aires. Gioca bene,c’ha due palle così, è un giocatore che veramente, al di là delle della penuria di risultati dei big qui che non abbiamo potuto ammirare, si inserisce in quella categoria lì. Sulla terra andare aqua, magari già quest’anno, anche alGarros, ma nei ...