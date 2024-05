Punti del televoto per l’Italia all’Eurovision | chi ci ha votato e quanto

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 12 maggio 2024) Ancora una volta gli scommettitori c’hanno azzeccato (qui per le loro previsioni). Ieri i bookmaker davano Angelina Mango all’ottavo posto, un passo dietro a Joost Klein dei Paesi Bassi (che poi è stato squalificato per uno scontro con una fotografa). Alla finesi è classificata davvero settima con 268, 164 dalle giurie e 104 dal. Ma quali sono i paesi che ci hanno premiato con le preferenze del pubblico? Proprio come è successo con le giurie, Angelina Mango con La Noia non ha ricevuto 12da nessun paese, ma ad avercene dati di più, sono stati: Albania, Malta e Svizzera con 8, subito dopo Israele e Croazia con 7 e poi l’Armenia con 6 (si sono sprecati…). C’è anche chi ci ha dato uno zero tondo al: Australia, Norvegia, Regno Unito, Ucraina ed Estonia. Se il ...