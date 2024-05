’Promessi sposi’ - storie di violenza raccontate a teatro dagli studenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 12 maggio 2024) Anche se la storia si svolge nel XVII secolo, in alcuni capitoli, ci pone davanti a situazioni molto attuali, ricollegabili ad episodi dipsicologica e fisica contro le donne che troppe volte siamo costretti a leggere sulle colonne dei quotidiani. Per questo ‘I Promessi sposi - Lavori in corso’ è sì finalizzata alla rilettura de ‘I promessi(da cui viene liberamente tratta), ma si sviluppa in un parallelismo disarmante con la condizione della donna ai nostri tempi. La pièce teatrale, che vedrà protagonista una trentina die insegnanti del corso serale dell’alberghiero Casini, andrà in scena nell’auditorium di via Montepertico, adiacente all’istituto artistico Cardarelli, domani alle 10.30, con ingresso libero (info al 389 1114404). Il progetto è nato da un’idea del professor Roberto Lauriana, coordinatore del ...