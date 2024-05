Probabili formazioni Torino-Milan | trentasettesima giornata Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 12 maggio 2024) Ledi, match valevole per ladel campionato di. La squadra padrona di casa guidata da Ivan Juric vuole chiudere la stagione nel migliore dei modi, portando a casa la vittoria davanti ai propri tifosi. La compagine rossonera, dal suo canto, non ha più nulla da chiedere a questa stagione e spera di terminarla con un sorriso nonostante le numerose polemiche. La partita è programmata per le ore 20:45 di sabato 18 maggio allo stadio Olimpico Grande, visibile in diretta su Dazn e su Sky Sport. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Di seguito, ecco i focus sulle possibili scelte dei due ...