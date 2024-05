Probabili formazioni Sassuolo-Cagliari | trentasettesima giornata Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 12 maggio 2024) Ledi, match delladi. La partita è in programma alle 12:30 di domenica 19 maggio nella cornice del Mapei Stadium, che sogna la seconda vittoria interna di fila dopo quella a sorpresa contro l’Inter campione d’Italia. La gara sarà trasmessa in diretta su Dazn e Sky, oltre che in streaming su NOW, Sky Go. Uno scontro diretto nei bassifondi a tutti gli effetti. Davide Ballardini ha bisogno della vittoria, Claudio Ranieri vuole blindare la salvezza. Quale sarà il risultato finale? Non resta che scoprirlo insieme. Di seguito, ecco il focus sulle possibili scelte dei due allenatori a partire dal fischio d’inizio del match.– ...