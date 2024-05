Probabili formazioni Inter-Lazio | trentasettesima giornata Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 12 maggio 2024) Ledi, match delladi. A San Siro va in scena l’ultimo matchno dei campioni d’Italia. Alle 18:00 di sabato 18 maggio Simone Inzaghi sfida il suo ex passato in quella che sarà una festa con la coppa dello Scudetto pronta a fare il giro di campo a San Siro. Poi però c’è anche il campo. Laha bisogno di punti per inseguire un’Europa il più nobile possibile. La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Di seguito, invece, ecco i focus sulle possibili scelte dei due allenatori, Simone Inzaghi e Igor Tudor a partire dal ...