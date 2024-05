Boccaccio giovani. Record di novelle. Ecco i vincitori - Boccaccio giovani. Record di novelle. Ecco i vincitori - Nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze si è tenuta la premiazione della XII edizione del premio Boccaccio Giovani. Un momento di grande festa per la letteratura, mettendo in luce il t ...

Premio Clara Sereni . Ecco i nomi e i romanzi delle dieci finaliste - Dieci finaliste della Sezione romanzi editi del premio clara Sereni, tra cui autrici come Emanuela Anechoum e Donatella Di Pietrantonio, si contendono il prestigioso riconoscimento letterario.

Dall'Alto Adige alla Sicilia il concorso nazionale per cori "Nuove Voci per Guido" - Ritorna per la sua quinta edizione il concorso nazionale "Nuove Voci per Guido" con cori giovanili che propongono vari repertori musicali in un viaggio tra epoche diverse: appuntamento domenica 12 mag ...