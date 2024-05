Premier League - l’Arsenal torna in vetta | colpo contro lo Unite - classifica e calendario

(Di domenica 12 maggio 2024) E’ sempre più emozionante il testa a testa tra Arsenal e Manchester City per la vittoria della. La squadra di Arteta si è confermata una grande squadra ancheil Manchesterd nel match della 37ª giornata del campionato inglese. La gara dell’Old Trafford si è conclusa sul risultato di 0-1 grazie ad un gol realizzato da Trossard dopo 20 minuti.al primo posto con 86 punti, uno in più del Manchester City ma con una partita in più. Ile laNell’ultima giornatadovrà vedersela in casal’Everton, un avversario ormai senza obiettivi. Due invece le partite a disposizione del Manchester City, prima il Tottenham e poi il West Ham. La prossima ...

