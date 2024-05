(Di domenica 12 maggio 2024)4 s.veneranda 1: Maramonti, Ordonselli D., Angelelli, Pagnoni, Rosetti, Sannipoli, Mainardi, Fossa A., Traiani (28’ st Romani), Menconi (40’ st Pompili), Fossa M. (26’ st Bravi). All. Tomasetti. SANTA VENERANDA: Bulzinetti, Vitali (36’ st Costantini), Marchionni, Vaierani, Piccinetti, Vampa, Gorgolini (15’ st Bernacchia), Ballerini, Ordonselli, Intili, Aloisi (30’ st Fontana). All. Della Betta. Arbitro: Tasso di Macerata. Reti: 30’ pt Traiani, 35’ pt Ordonselli, 13’ st e 45’ st (rig) Mainardi (M), 15’ st Sannipoli Lapassa in vantaggio con Traiani. La reazione Santa Veneranda arriva subito, azione sulla sinistra, e Ordonselli pareggia. Secondo tempo tuttoche si riporta in vantaggio con Mainardi che si esibisce in una grande rovesciata acrobatica e insacca. Subito dopo triplica ...

Poker firmato Maior, Orange in Seconda - Poker firmato maior, Orange in Seconda - La maior vince contro la Santa Veneranda con una prestazione dominante: Mainardi segna una doppietta e Sannipoli chiude il match. Delusione per i tifosi avversari.

Prefeita de Piripiri fala em fossa e manda Marden Menezes limpar a boca após críticas do deputado - Prefeita de Piripiri fala em fossa e manda Marden Menezes limpar a boca após críticas do deputado - Por Rômulo Rocha - Do Blog BastidoresFoto: Divulgação _Prefeita de Piripiri Jôve OliveiraAINDA É SÓ PRÉ-CAMPANHAA prefeita de Piripiri Jôve ...

Mulher e criança caem em fossa no interior de São Paulo - Mulher e criança caem em fossa no interior de São Paulo - Neste domingo 284 uma mulher e seu filho sofreram um acidente ao caírem em uma fossa enquanto faziam uma caminhada em ...