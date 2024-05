Podcast - storytelling e filmati I lavori nel nome di Mino Milani

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 12 maggio 2024) Oltre 140 partecipanti e un centinaio di, tra scritti,multimediali di gruppo. Si è conclusa la seconda edizione del concorso "– Come è bella l’avventura", per le medie della provincia. La giuria ha premiato, per i: La bottiglia del mare, di Viola Perella e Margherita Zardini (2A da Vinci); Le avventure di Diana e Il Tempio dell’universo (1E dell’Ic), con Lorenzo Benazzoli, Zoe Dell’Angelo, Luisiana Fileti, Isabella e Lidia Fulgenzi, Giorgio Germani, Lorenzo Mortoni, Gisella Perotti, Greta Pinardi, Iris Pompeo, Viola Prandini, Ludovico Protti, Riccardo Rodolico, Alessandro Romagnese, Aurora Silion, Leonardo Sotti, Cesare Speciale, Kiril Voichenko. Per i videoracconti Il manoscritto ritrovato (2A Ic di Varzi) con ...