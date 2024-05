Playout Serie C 2023 2024 - il Novara vede la salvezza | Fiorenzuola battuta 3-1 nel primo match

(Di domenica 12 maggio 2024) Ilbatte 3-1 laneldi andata deldel girone A diC e mette le mani sulla, in attesa della sfida di ritorno in programma come le altre domenica 19 maggio. Una grande prova di forza quella della squadra ospite, che in trasferta chiude iltempo in vantaggio di tre reti a zero. Ilsi scatena nella parte finale deltempo. Al 36? Urso sblocca il risultato con un colpo di testa all’altezza sulpalo sugli sviluppi di un cross di Bentivegna. Al 44? è proprio il classe 1996 scuola Palermo a firmare il raddoppio con un rigore perfetto dopo un tocco di mano di Cremonesi. Nel recupero (sette minuti) lasubisce anche il terzo gol. ...

La diretta testale di Monterosi-Potenza , match valevole per l' andata dei playout del campionato italiano di Serie C 2023 / 2024 . La compagine campana, dopo un'incredibile, rimonta, si ritrova ad avere un'ultima chance per restare in questa categoria

