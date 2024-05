Playoffs NBA 2024 | Boston vince in scioltezza a Cleveland - i Mavericks si portano sul 2-1 contro OKC

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 12 maggio 2024) Sono deiNBAall’insegna dell’equilibrio quelli che stanno andando in scena oltreoceano. Dopo gara-3 delle semifinali di Conference, non c’è infatti neppure un 3-0 ma tutte e otto le franchigie hanno vinto almeno una gara. Per quanto riguarda le due sfide andate in scena nella notte italiana, spicca il comodo successo deiCeltics, che hanno dimenticato in fretta il sorprendente ko di gara-2 ed hanno liquidato iCavaliers con il punteggio di 106-93. Nonostante lo scarto contenuto,ha di fatto archiviato la pratica già nel primo tempo, costruendosi un vantaggio significativo e amministrandolo nella ripresa. La squadra di casa non ha mollato, anzi ha tentato di accorciare le distanze fino alla fine, riuscendo anche a dimezzare lo svantaggio. Il gap da ricucire era ...