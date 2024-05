Playoff Serie C Avanza la Baby Dea - alla Giana non basta il pari

(Di domenica 12 maggio 2024) L’Atalanta Under 23 si qualifica come da pronostico per la fase nazionale dei, laErminio invece esce tra mille rimpianti colpendo un palo in pieno recupero. I giovani nerazzurri allenati da Modesto pareggiano 1-1 contro il Legnago al Comunale di Caravaggio conquistando il passaggio di turno grazie al miglior piazzamento, il quinto posto, ottenuto in campionato. Grande protagonista ancora il 21enne bomber guineano Moustapha Cissé, a segno dopo 18 minuti su assist di Gyabuua. Il Legnago ci prova fino all’ultimo, dopo aver fatto benissimo nel primo tempo, pareggiando con un rigore di Svidercoschi che in precedenza aveva colpito un palo . Dea che nella ripresa fallisce due volte la rete del raddoppio con Palestra e Capone. Martedì i nerazzurri saranno di nuovo in campo per il primo turno deinazionali. Sempre ...

Le informazioni relative alla data , l’ orario , la diretta tv e lo streaming di Triestina-Giana Erminio , match dello stadio Nereo Rocco valevole per il secondo turno dei playoff del campionato italiano di Serie C 2023 / 2024 . La formazione friulana ...

Alle 20:30 di oggi, sabato 11 maggio Triestina e Giana Erminio scenderanno in campo in occasione del secondo turno del Playoff del girone. Roberto Bordin ha presentato la sfida alla vigilia puntando sull’aspetto della preparazione e della ...

Il video con i gol e i momenti salienti di Triestina-Giana Erminio , match del secondo turno delle fasi girone dei playoff di Serie C 2024 . La squadra di Gorgonzola termina la sua corsa alla Serie B: infatti in virtù dell’1-1, con i gol di Fall ...

Calcio, il cartellone del weekend. Serie D, la Victor cerca l’impresa - Calcio, il cartellone del weekend. Serie D, la Victor cerca l’impresa - Nella Serie C Supercoppa, il Mantova batte la Juve Stabia 4-1. Cesena e Mantova in testa con 3 punti. playoff: Atalanta U23 e altre squadre si qualificano. Serie D e Eccellenza in campo. Promozioni e ...

Triestina-Giana Erminio, Agostino: “Sul gol non dato la palla non è entrata: lo dico davanti a tutti” - Triestina-giana Erminio, Agostino: “Sul gol non dato la palla non è entrata: lo dico davanti a tutti” - "Il finale è stato di sofferenza ma è andata bene. Sull'ultimo episodio, dal campo secondo me quella palla non è entrata. Con la tecnologia è stato analizzato l'episodio a lungo, sinceramente secondo ...

Playoff Serie C 2023/24, tutti i risultati del secondo turno della fase a girone! - playoff Serie C 2023/24, tutti i risultati del secondo turno della fase a girone! - Ecco tutti i risultati delle gare del secondo turno della fase a girone dei playoff di Serie C 2023/24. Colpaccio solo per la Juve Next Gen.