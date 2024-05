Playoff Serie C 2024 - primo turno fase nazionale | tabellone e accoppiamenti

(Di domenica 12 maggio 2024) Ile glideidiper quanto riguarda il. Prosegue la post season del campionato di Lega Pro in quello che viene considerato una sorta di mini campionato dentro al campionato ricco di sorprese ed emozioni. Dopo ladel girone, si entra nel vivo con la, che vedrà entrare in scena le terze classificate dei tre gironi insieme alla vincitrice della Coppa ItaliaC. In totale, ci sono in palio cinque pass per il secondo, così da continuare ad alimentare il sogno promozione inB. Di ...

Il momento della verità. Le velleità dell’ambizioso Trodica devono ricevere conferme oggi pomeriggio quando i biancoazzurri scenderanno in campo a Castelfidardo per la semifinale Playoff contro la Vigor. Si gioca alle 16.30 in virtù del quarto ...

Grazie alla vittoria del Milan sul Cagliari (5-1) il Lecce è matematicamente salvo . I salentini saranno impegnati domani in casa con l’Udinese per la terzultima giornata del campionato di Calcio di serie A ma per loro non ci sono più assilli: sarà ...

LBA Playoff - Pistoia, la prima a Brescia. Brienza: "Siamo carichi come noi mai" - LBA playoff - Pistoia, la prima a Brescia. Brienza: "Siamo carichi come noi mai" - L’Estra Pistoia Basket 2000 è pronta per i playoff. L’incrocio è con la Germani Brescia, avversario che evoca lontani piacevoli ricordi (il 3-2 nella finale di LegaDue ...

Un anno dopo la Clai Imola è di nuovo a un passo dalla Serie A - Un anno dopo la Clai Imola è di nuovo a un passo dalla Serie A - La formazione guidata da coach Caliendo ha chiuso la regular season al primo posto nel girone C di B1 e dovrà ora affrontare i play-off ...

Dilettanti - Tutti i risultati della domenica. Due derby playoff e ultimo turno in Terza Categoria - Dilettanti - Tutti i risultati della domenica. Due derby playoff e ultimo turno in Terza Categoria - Stagione davvero agli sgoccioli per tutti nel calcio dilettantistico. In Promozione A si gioca la finalissima playoff con il derby tra Bobbiese e Alsenese, stesso discorso per la finale playoff di Pri ...