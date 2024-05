Playoff di Promozione Il Trodica fermato dal palo In finale la Vigor Castelfidardo

(Di domenica 12 maggio 2024)1 (0-0 d.t.r.): Lombardi, Gambacorta (7’ pts Malaccari), Brugiapaglia, Gioielli, Marconi, Santoni, Terrè (17’ sts Calligari), Ballarini (5’ pts Fanesi), Altobello, Mosca (23’ st Rombini), Pincini. Panchina: Carpera, Romagnoli Y., Magi, Testa, Storani. All. Manisera.: Marani, Tartabini (29’ st Romagnoli F.), Stortini, Monserrat, Ciccalè, Chornopyshcuk (6’ pts Berrettoni), Titone, Panichelli (18’ pt Pampano, 1’ sts Moriconi), Bittolo, Merzoug (19’ st Seyfullai), Emiliozzi. Panchina: Battistelli, Antolini, Usignoli, Catinari. All.Buratti. Arbitro: Gasparoni di Jesi. Reti: 1’ pts Chornopyshcuk, 7’ sts Pincini. Note: allontanati per proteste al 25’ st mister Buratti e al 10’ pts Manisera. Finisce ae sulil sogno del ...

United, ultima chance. A Tivoli per la salvezza

Trodica, che beffa: traversa al 95' e palo al 118', Vigor in finale - Trodica, che beffa: traversa al 95' e palo al 118', vigor in finale - PROMOZIONE - Gara vietata ai deboli di cuore: 1-1 il finale dopo i supplementari di Tommaso Bocci Ai supplementari passa la vigor Castelfidardo! Un 1 a 1 sudato quello tra vigor Castelfidardo e Trodic ...

Le gare del weekend. La Sangiustese cerca la salvezza a Montegiorgio - Le gare del weekend. La Sangiustese cerca la salvezza a Montegiorgio - Il fine settimana sportivo a Macerata vede diverse partite cruciali: Serie C, Eccellenza, Promozione e Prima Categoria si sfidano per playoff e playout.