Play off - Casertana alla fase nazionale | c’è la Juventus Next Gen

(Di domenica 12 maggio 2024) Caserta (Alfredo Stella). Andata dopodomani al Moccagatta di Alessandria, ritorno sabato 18 maggio al Pinto. Questo il percorso che ladovrà affrontare in questo primo turnooff nazionali, dopo aver eliminato ieri in casa l’Audace Cerignola in una gara complicata, in cui le due squadre, nei primi 48 minuti si sono date battaglia soprattutto nella zona nevralgica del campo. Nella ripresa, per la necessità di vittoria, i pugliesi hanno pressato con maggiore insistenzaricerca del gol che gli avrebbe permesso il passaggio del turno, che non c’è stato, grazie anche al prodigioso intervento di Venturi che ha letteralmente tolto dporta in pallone velenoso di Visentin ad una manciata di minuti dal termine. “Siamo stati troppo contratti – ha dichiarato nel post match il tecnico ...

Le informazioni su data , orario e diretta tv e streaming del doppio confronto tra Juventus Next Gen e Casertana, valido per il primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C 2023 / 2024 . I bianconeri hanno sovvertito il pronostico, battendo ...

