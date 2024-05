Pietra con iscrizione irlandese di 1 600 anni trovata in un giardino inglese

(Di domenica 12 maggio 2024) Una scoperta eccezionale nelIn Inghilterra, durante l’estirpazione delle erbacce da un, è stata fatto una scoperta straordinaria: unacon incise antiche iscrizioni irlandesi risalenti a 1.600fa. Un alfabetomisterioso L’sulla, apparentemente solo una serie di linee verticali, è in realtà scritta in ogham, un alfabeto utilizzato per la linguaantica, datato dai secoli IV al IX. Il ritrovamento ha sorpreso gli archeologi. Ipotesi sulla provenienza dellaLe teorie sull’origine di questaincludono la possibilità che sia stata un oggetto portato dai monaci cristiani irlandesi in missione o L'articolo proviene da ...

