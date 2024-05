Pesaro - Ascoli e gli altri 146 Comuni al voto | l?elenco completo di sfide per la fascia tricolore nelle Marche

ANCONA Il rush finale è iniziato. Con la chiusura, ieri, dei termini per presentare le liste dei candidati, partono i fuochi d?artificio della campagna elettorale che accompagnerà...

ANCONA Manca un mese esatto alla chiamata alle urne di giugno. Una tornata doppia che abbina le elezioni europee al rinnovo di sindaco e Consigli in 148 Comuni. Voti pesanti, che ridisegneranno anche...

Un Piano Marshall per abbattere le liste d?attesa. Bene. Ma ammesso - e non concesso, fino a prova contraria - che si riesca nell?impresa, non basta questo a risanare un sistema...