Perché non riusciamo a toglierci dalla testa Istinto animale di Don Joe feat Guè - Annalisa e Ernia

(Di domenica 12 maggio 2024) Esiste una canzone unanimemente riconosciuta come “l’inno nazionale dell’hip-hop”. Non è una traccia rap, tanto per cominciare, ma è una canzone che è finita dentro centinaia e centinaia di pezzi rap. Stiamo parlando di Apache della Incredible Bongo Band, la canzone senza la quale, quest’estate, ti ritroveresti a ballare sopra un probabile tormentone molto differente.

