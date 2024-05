Per Zelensky si mette sempre peggio Dopo giorni di bombardamenti russi - a Kharkiv la situazione precipita e l’esercito dell’Ucraina batte in ritirata

(Di domenica 12 maggio 2024) Per l’Ucraina di Volodymyrsimale. Con le forniture militari dell’occidente che faticano ad arrivare e un’esercito letteralmente stremato, l’avanzata delle forze di Vladimir Putin procede costantemente.disenza sosta da parte dell’aviazione russa, preoccupa lo stato del fronte difensivo a, una delle città più importanti del Paese. Un pressing continuo a seguito del quale unità delle forze speciali della Guardia nazionale ucraina hanno reso noto di esser stati costretti ad abbandonare alcune posizioni nel nord della regione diin seguito al pesante assalto russo. “Aree popolate sono passate sotto il controllo nemico”, è stato spiegato. “Alle 14 (di sabato) sono iniziate battaglie per Glubokoye, di importanza ...

"Oggi la Nato sta aiutando il più possibile. Senza l'aiuto della Nato , l' Ucraina non sarebbe stata in grado di difendersi per così tanto tempo. Ebbene, ci sono alcuni militari lì. Ci sono alcuni osservatori, ingegneri". Sono le parole rivolte ai ...

