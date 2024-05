Paura nella notte - auto si ribalta in un campo | tre bambini feriti

(Di domenica 12 maggio 2024) Buggiano (Pistoia), 12 maggio 2024 –a Buggiano. Intorno a mezzae mezzo si è verificato un incidente in via Ponte Buggianese. In base alle prime informazioni, un’proveniente da zona Pittini e in direzione Ponte Buggianese ha sbattuto contro un palo. Il veicolo è finito fuori strada e si èto in un. Alla guida del veicolo, che è andato distrutto nello schianto, un giovane di 27 anni. A bordo del mezzo si trovavano tre, di 7, 10 e 11 anni. I bimbi sono rimastie trasportati in codice giallo all’ospedale San Jacopo di Pistoia. Fortunatamente le loro condizioni non sono gravi, hanno riportati traumi a testa, gambe e agli arti superiori. In codice giallo anche il conducente di 27 ...

Un incidente nella notte vicino Arezzo non ha lasciato scampo a Paolo Berbeglia , militare di 20 anni in organico al Reggimento Genio Ferrovieri di stanza a Castelmaggiore (Bologna). La vittima...

Per le giurie è un plebiscito: a vincere il 68° Eurovision Song Contest è la Svizzera con Nemo e la sua The Code, Israele è a metà classifica. Poi il verdetto del televoto: 323 televoti a Israele, che balza in testa. Poi il primo colpo di ...

Paura nella notte, auto si ribalta in un campo: tre bambini a bordo, feriti e portati in ospedale - Paura nella notte, auto si ribalta in un campo: tre bambini a bordo, feriti e portati in ospedale - Incidente in via Ponte Buggianese a Buggiano (Pistoia). Traumi alla testa e agli arti per tre bimbi di 7, 10 e 11 anni. Alla guida un giovane di 27 anni ...

Incidente nella notte: donna di 40 anni investita e uccisa in corso Tukory - Incidente nella notte: donna di 40 anni investita e uccisa in corso Tukory - La vittima è una turista polacca che era in compagnia del marito. E' successo poco prima delle due. L'automobilista, a bordo di una Smart di colore blu, si è dato alla fuga. Dopo qualche ora si è cost ...

Morto nella notte il giornalista Luigi Bardelli, fondatore e direttore di Tvl Pistoia - Morto nella notte il giornalista Luigi Bardelli, fondatore e direttore di Tvl Pistoia - Lutto nel mondo del giornalismo e dell'associazionismo del terzo settore. E' morto nella notte a Pistoia Luigi Bardelli, fondatore e direttore di Tvl Pistoia e presidente nazionale di Corallo, sociazi ...