Paura al centro commerciale - crolla il controsoffitto | le immagini

(Di domenica 12 maggio 2024) Non si è fatto male nessuno, ma sono stati minuti di preoccupazione alCampania di Marcianise, in provincia di Caserta: intorno alle 22 ha ceduto parte delnei pressi della gelateria "La Scimmietta" e poco distante da piazza Campania, l'area dove spesso si...

Nasce il nuovo Conad superstore di Chiaravalle - Nasce il nuovo Conad superstore di Chiaravalle - Il superstore Conad di Chiaravalle è stato inaugurato dopo un completo restyling. Presenti autorità locali e religiose, il negozio si trova nel centro commerciale La Manifattura e conta su uno staff ...

Riempi il carrello e vai a far spesa per le vie del centro di San Piero - Riempi il carrello e vai a far spesa per le vie del centro di San Piero - A San Piero in Bagno, l'Amministrazione comunale ha introdotto i "Carrelli di Comunità" per agevolare gli acquisti presso le attività locali. Tre batterie di carrelli pubblici sono disponibili nei par ...

"Festa della mamma con noi" a Spianate - "Festa della mamma con noi" a Spianate - Dalle 9 alle 19 oggi la frazione si animerà con tante iniziative con protagoniste anche le locali attività commerciali.