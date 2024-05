(Di domenica 12 maggio 2024) Settantant’anni di alpinismo e di esplorazioni fino alla fine del mondo in mostra a Lecco. È stata inaugurata l’altro pomeriggio al piano terra di Palazzo delle Paure, in piazza XX Settembre, a Lecco la mostra "". L’hanno allestita e curata i Ragni della Grignetta, per celebrare il 50esimo anniversario della salita della parete ovest del Cerro Torre, un’impresa compiuta il 13 gennaio 1974 da parte dei Maglioni Rossi della spedizione Città di Lecco. La mostra è composta da venti pannelli con brevi testi esplicativi e grandi e suggestive immagini fotografiche: disegna una panoramica su alcune delle più significative spedizioni cui hanno preso parte i Ragni sulle montagne australi, da quella che vide Carlo Mauri raggiungere la cima del Monte Sarmiento nel 1956, alla via aperta in stile alpino sulla parete est del ...

In questi giorni è stato diffuso il video di Alessandro Impagnatiello che svuota il contenuto del suo zaino alla presenza dei carabinieri di Senago (Milano). In quelle immagini è possibile vedere un Impagnatiello ben diverso da quello che possiamo ...

Un vicecapo dei pompieri , salito a bordo di un treno , ha traumatizzato due giovani Mostra ndo loro le parti intime: un video l’ha incriminato Un viaggio in treno molto più terrificante di quanto potevano immaginare. Le sfortunate sono due ragazze ...

“Patagonia ieri e oggi” per chi ama la montagna - “Patagonia ieri e oggi” per chi ama la montagna - mostra "Patagonia ieri e oggi" a Lecco celebra 70 anni di alpinismo e esplorazioni. Vent'anni pannelli e immagini raccontano le imprese dei Ragni della Grignetta, inclusa la salita del Cerro Torre nel ...

Lugo, alla Rocca la mostra ’Viaggio in Italia’ - Lugo, alla Rocca la mostra ’Viaggio in Italia’ - Inaugurata a Lugo la mostra "Viaggio in Italia. Itinerari di architettura contemporanea" nella Rocca Estense. Progetti di giovani architetti italiani esposti, promossi da ProViaggi Architettura.

L’arte di Minestrini in mostra alla Rocca Paolina - L’arte di Minestrini in mostra alla Rocca Paolina - mostra di Fausto Minestrini alla Rocca Paolina: opere che mescolano passato e presente, celebrazione di sessant'anni di pittura. In esposizione fino al 2 giugno.