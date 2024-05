Passaportopoli si allarga e spuntano i falsi battesimi Ora indaga anche la Curia

(Di domenica 12 maggio 2024) L'ombra di una rete sudamericana nel business della compravendita di documenti per diventare cittadini italiani. Dopo l'inchiestade Il Tempo, che ha svelato una serie di pratiche presumibilmente irregolari sulle cittadinanze concesse per discendenza al Consolato italiano a Caracas, oralasta effettuando approfondimenti sui protocolli di battesimo richiesti per il riconoscimento jure sanguinis. Tra questi ci sono le certificazioni depositate da 23 nuovi italiani, finiti sotto la lente degli inquirenti e oggetto di ispezioni della Farnesina, a seguito di un esposto del deputato di Fratelli d'Italia Andrea Di Giuseppe, su presunte irregolarità a Caracas, dove l'ufficio Servizi Demografici (Anagrafe, stato civile e cittadinanza) del consolato, lo scorso 15 marzo, ha rilasciato i passaporti a un'intera famiglia ...

Passaportopoli, l'inchiesta si allarga e spuntano i falsi battesimi. Indaga anche la Curia - passaportopoli, l'inchiesta si allarga e spuntano i falsi battesimi. Indaga anche la Curia - Dopo l’inchiesta passaportopoli de Il Tempo, che ha svelato una serie di pratiche presumibilmente irregolari sulle cittadinanze concesse per discendenza al Consolato italiano a Caracas, ora anche la ...

Passaportopoli, lo scandalo finisce in Parlamento: "Accertare le responsabilità " - passaportopoli, lo scandalo finisce in Parlamento: "Accertare le responsabilità " - passaportopoli arriva in Parlamento. La maggioranza fa quadrato intorno ad Andrea Di Giuseppe, il deputato minacciato per aver denunciato alla Procura la pratica con cui in Sud America vengono ...