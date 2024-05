(Di domenica 12 maggio 2024) "L’unica vera alternativa siamo noi". Enrico, leader della coalizione didestra, osserva con distacco la bagarre quotidiana alimentata dalle due liste disinistra, e dalla postazione di piazza dove, anche ieri mattina, incontrava i cittadini, sottolinea che buona parte delle polemiche sono alimentate dalle stesse persone e dagli stessi politici responsabili delle decisioni che oggi contestano. "Il fulcro del nostro programma, e siamo unici anche in questo, è la famiglia, in tutte le situazioni quotidiane che si trova a vivere – dice, affiancato dagli esponenti delle due liste con cinque partiti o movimenti che le costituiscono –. Noi, per prima cosa proponiamo l’abbattimento delle rette degli asili nido e delle mense scolastiche, attualmente troppo alte per una famiglia". ...

Pasquariello: "Famiglie al centro". E rivoluzione raccolta differenziata - pasquariello: "famiglie al centro". E rivoluzione raccolta differenziata - Enrico pasquariello, leader del centrodestra, propone soluzioni concrete per la famiglia e la città, criticando la bagarre politica del centrosinistra. Priorità a riduzione rette asili e riqualificazi ...

Gallarate, vertice in Prefettura sospende per 10 giorni lo sgombero del condominio inagibile di via Torino - Gallarate, vertice in Prefettura sospende per 10 giorni lo sgombero del condominio inagibile di via Torino - Lo ha deciso il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, del tema si è occupata anche la trasmissione di Mediaset Striscia la Notizia (foto d’archivio) ...

Corona: ‘Alla scuola Torre installato il cantiere con le lezioni in corso’ - Corona: ‘Alla scuola Torre installato il cantiere con le lezioni in corso’ - “Ieri mattina, mentre i 500 studenti della scuola media Federico Torre di via Nicola Sala erano a lezione, la ditta Briganti società cooperativa di Qualiano (NA) incaricata di abbattere e ricostruire ...