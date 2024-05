Parlano di lei ma nessuno la vede

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 12 maggio 2024) Tutto il mondo parla di lei mala. I dubbi sono tanti eriesce a capire cosa sta succedendo veramente. E’ la persona più chiacchierata del momento: tuttidi lei, tutti si chiedono dove si trovi veramente e perché non si facciare da. Altri riferiscono per lei ma di lei nessuna traccia. La situazione sarebbe assurda se non fosse preoccupante. Cosa sta accadendo davvero in Gran Bretagna? Che fine ha fatto la principessa Kate Middleton?la principessa Kate da mesi-(foto Instagram Princeandprincessofwales)- Cityrumors.itGiovane, bella, elegante, intelligente e raffinata: ha tutte le carte in regola per essere la futura regina del Regno Unito. Ha qualcosa che la accomuna alla compianta Elisabetta II e ...