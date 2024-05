Papa Francesco | Guerra è un inganno - sicurezza non può basarsi su paura

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 12 maggio 2024) Nuovo appello dicontro i conflitti. "Laè un, così come l'idea di unainternazionale basata sul deterrente della. Per garantire una pace duratura occorre tornare a riconoscersi nella comune umanità e a porre al centro della vita dei popoli la fraternità. Solo così riusciremo a sviluppare un modello di convivenza in grado di dare un futuro alla famiglia umana. La pace politica ha bisogno della pace dei cuori, affinché le persone si incontrino nella fiducia che la vita vince sempre su ogni forma di morte", ha detto il Pontefice ricevendo in udienza in Vaticano i partecipanti al Meeting Mondiale sulla Fraternità Umana, organizzato dalla Fondazione Fratelli tutti. "In un pianeta in fiamme, vi siete riuniti con l'intento di ribadire il vostro ...