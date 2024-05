Un incidente nella notte vicino Arezzo non ha lasciato scampo a Paolo Berbeglia , militare di 20 anni in organico al Reggimento Genio Ferrovieri di stanza a Castelmaggiore (Bologna). La vittima...

Paolo Berbeglia, militare morto a 20 anni nell'auto finita contro un palo: inchiesta per omicidio stradale - paolo berbeglia, militare morto a 20 anni nell'auto finita contro un palo: inchiesta per omicidio stradale - La procura di Arezzo ha aperto un fascicolo per omicidio stradale sull'incidente che la notte scorsa è costato la vita al militare aretino del Genio ferrovieri, paolo berbeglia, ...

