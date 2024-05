Panini allo yogurt | morbidissimi e perfetti per un sandwich dolce o salato

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di domenica 12 maggio 2024) Isono bocconcinie profumati. Possiamo prepararli per una festicciola in casa, magari in occasione del compleanno dei piccoli. Sonoper essere farciti con ingredienti dolci o salati. Semplici da assemblare, richiedono però i giusti tempi di lievitazione. Una volta realizzato l’impasto, dovremo lasciarlo riposare fino al raddoppio prima di poter formare i nostri bocconcini. Indicativamente dovrebbero pesare circa 40 grammi l’uno; dobbiamo cercare di mantenere lo stesso peso e le stesse dimensioni per tutti, in modo da assicurarci una cottura uniforme. Pronti i, dovremo ancora attendere un’oretta prima di cuocerli, perché lievitino una seconda volta. Megliora metterci al lavoro subito! Cuciniamo insieme! Si ...