Panchina Milan - Rose | In genere non comment - ma vi rivelo che …

Stefano Pioli lascia in panchina i big per dare una scossa al Milan e la mossa funziona: Tutti i voti dell’allenatore rossonero Fuori Theo Hernandez, Tomori e soprattutto Rafael Leao: leggendo le formazioni ufficiali della sfida tra Milan e ...

Milan e Leao svegliati dal pugno duro di Pioli - milan e Leao svegliati dal pugno duro di Pioli - Il tecnico manda in panchina i big. Manita del milan: ritrova la vittoria che può blindare il secondo posto ...

Atalanta-Roma: spareggio per la Champions che la Juve spera di blindare. Il Milan strapazza il Cagliari e il Bologna espugna Napoli - Atalanta-Roma: spareggio per la Champions che la Juve spera di blindare. Il milan strapazza il Cagliari e il Bologna espugna Napoli - Domenica decisiva per l'ingresso in Champions: il big match è a Bergamo mentre la Juve spera di blindarla contro la Salernitana e il Bologna la ipoteca vincendo a Napoli. Il milan risponde all'Inter c ...

Ascoli, dramma bianconero per la retrocessione: le scuse social di patron Pulcinelli - Ascoli, dramma bianconero per la retrocessione: le scuse social di patron Pulcinelli - Visualizzazioni: 176 Ascoli, i marchigiani sono la terza squadra a retrocedere in serie C dopo Feralpi Salò e Lecco. Tramite i social, arrivano le scuse e il rammarico del patron Massimo Pulcinelli. L ...