Palermo - turista investita e uccisa in centro da auto pirata

(Di domenica 12 maggio 2024) (Adnkronos) – Una turista polacca di 40 anni è stata investita e uccisa la notte scorsa a Palermo da un pirata della strada. L'incidente è avvenuto poco prima delle due, quando la donna, che era in compagnia del marito, stava attraversando corso Tukory, vicino alla stazione centrale. L'automobilista, a bordo di una smart di colore blu, si è dato alla fuga.

Incidente nella notte: donna di 40 anni investita e uccisa in corso Tukory - Incidente nella notte: donna di 40 anni investita e uccisa in corso Tukory - La vittima è una turista polacca che era in compagnia del marito. E' successo poco prima delle due. L'automobilista, a bordo di una Smart di colore blu, si è dato alla fuga. Dopo qualche ora si è cost ...

