PAGELLE – Il Napoli è al capolinea - a Calzona tocca l’ingrata parte di Oronzo Canà

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 12 maggio 2024) Ledi-Bologna 0-2 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia MERET. I dolori del giovane Meret, come i nostri Ilaria cara, sono ormai senza fondo. Si precipita all’infinito, peggio di Lucifero. Stavolta l’avversario di turno, il magnifico Bologna di Thiago Motta (uomo, non solo allenatore, di rara intelligenza che un anno fa aveva già realizzato la deriva senile ed egocentrica del Duce Aurelio), gliene fa due in meno di un quarto d’ora. E tutto finisce lì, malgrado il sole in cielo – senza voto Sinceramente, Fabrizio, mi sento anche un po’ stupida a fare ledi questo strazio. L’unico che merita un voto è proprio Meret: incolpevole sui due gol incassati grazie al fuoco amico dei compagni, almeno evita col piede la terza rete di Zirkzee – 6 DI LORENZO. Si fa sovrastare da un Ndoye qualunque e il Bologna segna lo ...