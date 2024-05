Ovazione per Baby Lasagna al suo rientro in Croazia | in 30 mila in piazza a Zagabria

Come è finito Eurovision, in breve - Come è finito Eurovision, in breve - Roma, 12 mag. (askanews) – Nemo, rappresentante della Svizzera, ha vinto l’Eurovision Song Contest 2024. Il cantante elvetico ha convinto sia le giurie nazionali sia il televoto che hanno incoronato v ...

Risultati semifinali Eurovision 2024: Croazia e Israele hanno vinto le serate di martedì e giovedì - Risultati semifinali Eurovision 2024: croazia e Israele hanno vinto le serate di martedì e giovedì - Sono stati resi noti gli esiti delle semifinali dell'Eurovision 2024: a vincere la prima è stato Baby lasagna (croazia), la seconda Eden Golan (Israele).