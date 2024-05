Orari Giro d’Italia 2024 oggi | partenza e arrivo Avezzano-Napoli - t - streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 12 maggio 2024), domenica 12 maggio, va in scena la nona tappa del. Siamo arrivati all’ultima frazione della prima settimana, dopo due giorni intensissimi. Per la prima volta la carovana dovrà affrontare più di 200 km in una singola giornata, per la precisione saranno 214 quelli dalladiall’di. Una tappa in teoria adatta alle fughe, ma abbiamo visto come tutto è possibile sulle strade del Bel Paese. I primi 180 chilometri saranno quasi di trasferimento, con un paio di tratti in contropendenza ma nessuno che potrà davvero mettere in difficoltà il gruppo. Tutto questo fino a che non si entrerà nell’ultimo quarto di tappa, dove dal GPM di Monte di Procida cambia tutto. La con la carreggiata che si restringe e sarà ...