Ora Miami risponde | Falcinelli aggredì gli agenti

(Di domenica 12 maggio 2024) «La decisione di legare Matteoè stata presa per la sua sicurezza». Così si difende la City of NorthBeach, in una dichiarazione ripresa dai media americani, sostiene che l'italiano è stato “incaprettato” con il metodo, vietato da decine di dipartimenti di polizia americani, dello “hogtie”, dichiarato potenzialmente letale dal dipartimento di Giustizia dagli anni '90, perché il giovane continuava a battere la testa contro la porta della cella. «La NorthBeach Police ha agito in accordo con gli standard dello Stato e le regole del dipartimento», prosegue la dichiarazione della città della Florida, che afferma che i video delle bodycam mostrano chesi sarebbe «comportato in modo aggressivo» durante l'arresto e mentre veniva trasportato in cella. Nel comunicato si sottolinea che ...

Arresto violento a Miami, Matteo Falcinelli in un video-messaggio: "Momento drammatico, grazie a chi mi sostiene" - Arresto violento a miami, Matteo falcinelli in un video-messaggio: "Momento drammatico, grazie a chi mi sostiene" - "Non vedo l'ora di rientrare in Italia", dice il ragazzo che è stato legato e malmenato dalla polizia americana. E poi rivolge un pensiero a tutte le mamme ...

Falcinelli, 'E' un momento drammatico, grazie a chi mi sostiene' - falcinelli, 'E' un momento drammatico, grazie a chi mi sostiene' - "Nonostante questo per me sia un momento drammatico e pieno di dolore, tristezza e tanta paura ci tengo a ringraziare tutte le persone e le istituzioni che stanno condividendo la mia sofferenza". E' ...