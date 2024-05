Operazione parco Beach volley e nuovi alberi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 12 maggio 2024) Procede ad un serrato ritmo di lavoro l’““ in corso da giorni alla frazione Geromina di Treviglio, legata alla valorizzazione della natura, campo di ““, luogo per l’insegnamento del codice della strada e punto di accoglienza. Visitati in anteprima gli aspetti in un incontro con l’assessore ai Lavori Pubblici Basilio Mangano, che, nell’annunciare la conclusione dei lavori entro fine giugno così da essere disponibile per l’estate, ha precisato l’entità del costo a carico del Comune, 200mila euro. Gli scavi nel cantiere riguardano un’area particolarmente ampia, 8mila metri quadrati. Saranno piantate 40 nuove piante, in aggiunta a quelle esistenti e che saranno salvaguardate Nascerà, come si è detto, anche un campo di pallavolo su sabbia, la cui gestione sarà a cura della Pallavolo Treviglio. ...