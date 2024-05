One man show - Pogacar sempre più in alto | Merito della squadr - io non volevo vincere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 12 maggio 2024) Per iniziare bene la marcia di avvicinamento al Tour,non perde il vizietto: dopo la crono, vince ancora in salita, a Prato di Tivo, stavolta in uno sprint per pochi intimi. E’ il terzo centro in otto tappe dello sloveno, oltre che il preludio a un altro possibile record: se raccoglie il massimo col minimo sforzo, il conto è destinato ad aggiornarsi. Blindata in fretta la classifica del Giro, ormai ristretta agli altri piazzamenti,continua a fare un altro sport: sull’arrampicata finale, più che pedalare sembra giocare con la bici. E’ disarmante vederlo tamponare con tre pedalate i coraggiosi tentativi di attacco dei rivali, è quasi scontato che castighi tutti nei 200 metri finali: portarlo fin lì è come sanguinare davanti a uno squalo. Sono le uniche energie che il divino fenomeno spreca nell’intera giornata, perché per l’intera ...