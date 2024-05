Oggi 12 maggio: San Leopoldo Mandic. Il piccolo frate e grande confessore - Oggi 12 maggio: San leopoldo mandic. Il piccolo frate e grande confessore - Piccolo di statura e fragile di salute, è invocato come protettore dei malati di tumore. San leopoldo mandic fu dedito al ministero della Confessione nel piccolo confessionale di Padova.

Merate: Messa in onore di san Leopoldo Mandic. Presente il DG Marco Trivelli - Merate: Messa in onore di san leopoldo mandic. Presente il DG Marco Trivelli - Il 12 maggio 1866 a Castelnuovo, nella Dalmazia meridionale nasceva san leopoldo mandic.Quest'oggi, in occasione della festa a lui dedicata, nella ...

Merate, chiude il Punto nascite: le mamme del Mandic dirottate in altre strutture - Merate, chiude il Punto nascite: le mamme del mandic dirottate in altre strutture - Da oggi i bambini non possono più nascere al San leopoldo mandic. Partorienti e mamme non vengono però abbandonate. Il Punto nascita dell’ospedale San leopoldo mandic di Merate è ufficialmente chiuso.