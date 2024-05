Odiano l' Occidente e amano la violenza

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 12 maggio 2024) Quando finisce la guerra? La risposta è facile: quando l'avversario è sconfitto, piegato, senza volontà. Questa elementare regola non viene digerita da chi sostiene che Israele deve fermare la sua offensiva nella Striscia di Gaza. Prima si è detto che l'esercito non doveva intervenire a Gaza City, ora si dice che mai e poi mai bisogna dare la caccia alle belve di Hamas a Rafah. Si diceva anche che a Gaza gli israeliani avrebbero fallito, in realtà l'operazione militare ha ottenuto il risultato atteso, cioè mettere all'angolo Hamas e i palestinesi che si riconoscono in questa gang criminale. Ora la vulgata è che entrare a Rafah non serva a niente e che Hamas resterà sempre in piedi e dunque la guerra non finirà mai. Se così fosse, la storia non sarebbe andata come predicano oggi gli utili idioti di Hamas che abbiamo visto in azione al Salone del Libro di Torino e perfino nel festival ...