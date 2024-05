Oddio - ma che fa?! Eurovisio - Nemo vince poi il dramma sul palco | le immagini

(Di domenica 12 maggio 2024) “, ma che fa?!”.n,poi ilsul. È successo tutto in pochi istanti e il pubblico resta di sasso. Non era mai successo prima probabilmente, ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire cosa è successo. La svizzera, l’abbiamo raccontato, ha vinto l’n Song Contest 2024. Sin da subito si era capito che questo ragazzo avrebbe raggiunto un grande risultato e la conferma è arrivata quando le altre nazioni hanno iniziato a distribuire i famosi 12 punti. >> “Vergogna, vergogna!”.n, bufera durante la finale: tutti contro la concorrente. Caos e fischi anche fuori Con la sua “The code”,ha veramente conquistato tutti, senza remore. Durante l’ultima esibizione, dopo essere ...

Eurovision, vince la Svizzera. Angelina Mango è settima - Eurovision, vince la Svizzera. Angelina Mango è settima - Alla Malmo Arena la serata del verdetto. La giovane cantante italiana: 'La musica è una lingua e parla a tutti'. Il duo ucraino: 'Pace e libertà per l'Ucraina'. Squalificato l'olandese Klein. La poliz ...

Nemo, chi è il vincitore dell'Eurovision: «Rendermi conto della mia identità mi ha reso libero» - nemo, chi è il vincitore dell'Eurovision: «Rendermi conto della mia identità mi ha reso libero» - nemo è la prima persona non binaria a vincere l'Eurovision. Il termine non binario indica il non riconoscersi strettamente né nel genere maschile né in quello femminile e in inglese si ...

Nemo dopo la vittoria all’ESC rompe il trofeo e si fa male al dito: “Ho anche violato il regolamento” - nemo dopo la vittoria all’ESC rompe il trofeo e si fa male al dito: “Ho anche violato il regolamento” - nemo dopo aver vinto l’Eurovision Song Contest 2024 ha rotto il trofeo sul palco della Malmo Arena. In conferenza stampa ha raccontato di essersi ferito a un dito durante l’ultima performance. Ha poi ...