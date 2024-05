Nuovo record - più di 8mila cani registrati all?anagrafe comunale di Ascoli

Un nuovo socio per l’Ascoli Calcio. Da corso Vittorio Emanuele, nel silenzio più totale, non è stato annunciato alcun ingresso in società anche se in realtà il club bianconero negli ultimi mesi ha aperto le porte all’arrivo di Giuseppe Mancuso , ...

Atletico Ascoli, il portiere in Nazionale Under 17 LND per il Torneo Internazionale Lazio Cup - Atletico ascoli, il portiere in Nazionale Under 17 LND per il Torneo Internazionale Lazio Cup - Atletico ascoli, il portiere in Nazionale Under 17 LND per il Torneo Internazionale Lazio Cup - picenotime.it - IT ...

Festa Vismara per la salvezza, lacrime Castelfrettese - Festa Vismara per la salvezza, lacrime Castelfrettese - PROMOZIONE - Il playout finisce 2 a 1 per i pesaresi Esulta il Vismara che vince il playout tra matricole e rimane in Promozione. Torna in Prima Categoria dopo una sola stagione la Castelfrettese, pun ...

Ascoli, ora che succede. Pulcinelli: "Chiedo scusa, è una pagina umiliante». Attesa l’offerta Metalcoat - ascoli, ora che succede. Pulcinelli: "Chiedo scusa, è una pagina umiliante». Attesa l’offerta Metalcoat - Il patron sui social: "Garantisco che a breve sarà il momento dell’analisi, delle responsabilità e dei cambiamenti". La società ha tutta la piazza contro, difficile a oggi pensare di poter restare .