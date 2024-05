Novate - i ragazzi disabili cureranno ancora il Parco Ghezzi

(Di domenica 12 maggio 2024) . Sono pronti a riprendersi cura delragazze edei centri che sul territorio sono impegnati nei servizi a loro dedicati. L’appuntamento è per giovedì 16 dalle 10.15 alle 16.00 e tutti sono invitati ad aggregarsi per dare una mano a rendere più pulito ...

Una baby gang di 16enni avrebbe aggredito una Famiglia di Gardone Val Trompia (Brescia) in un parco . I ragazzi sarebbero gli stessi che alcuni giorni prima avevano derubato un 20enne con disabilità alla stazione.Continua a leggere

Una quarantina gli espositori di artigianato locale che parteciperanno al primo Buddy al Parco del 2024, a cui si vanno ad aggiungere i laboratori per bambini e ragazzi , la lettura dei tarocchi e lo Swap party. Si parte il 12 maggio al Parco ...

Etna, una nuova vita per la Casa della Capinera - Etna, una nuova vita per la Casa della Capinera - Dalle linee tagliafuoco create dai migranti alla nuova area di ristoro. Il punto base per le escursioni si trova a Trecastagni ...

Una giornata per famiglie al parco ecologico - Una giornata per famiglie al parco ecologico - A Fiumicino di Savignano sul Rubicone oggi grande attesa al parco Ecologico del Rubicone con l’evento "Per... fare un albero", una giornata dedicata alle famiglie e ai più piccoli. L’intento è unire i ...