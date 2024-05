(Di domenica 12 maggio 2024)(Como) – Sabatodicon icome protagonisti involontari. È successo a, nel comasco, a Busnago in Brianza, e a Legnano. L’episodio piùproprio in riva al lago di Pusiano, pocole 4 del mattino. In via Manzoni un’auto con a bordo cinque, tutti tra i 19 e i 20 anni, si è ribaltata per cause in corso di accertamento. Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco di Como, i soccorritori e i carabinieri di Cantù. Due degli occupantisono stati ritrovati fuori dall’abitacolo, mentre per gli altri è stato necessario l’intervento dei pompieri per liberarli dalle lamiere. Un ragazzo di 20 anni, il ferito più, è finito al San Gerardo in ...

Notte di incidenti nel Varesotto . Il primo intervento dei vigili del fuoco nella tarda serata di sabato a Lonate Pozzolo dove, dopo essere stata coinvolta in un incidente stradale nella frazione di Tornavento, un’ auto ha preso fuoco. Per fortuna ...

TERRICCIOLA-BIENTINA Un uomo di 32 anni è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Pisa per i traumi e le ferite riportati in un incidente avvenuto poco prima delle 21 a Terricciola, località Fraschetta. Il Trentaduenne è originario ...

Paura nella notte, auto si ribalta in un campo: tre bambini a bordo, feriti e portati in ospedale - Paura nella notte, auto si ribalta in un campo: tre bambini a bordo, feriti e portati in ospedale - Incidente in via Ponte Buggianese a Buggiano (Pistoia). Traumi alla testa e agli arti per tre bimbi di 7, 10 e 11 anni. Alla guida un giovane di 27 anni ...

Notte di incidenti tra giovanissimi. Il più grave a Merone: 20enne in codice rosso ospedale dopo il ribaltamento dell’auto - notte di incidenti tra giovanissimi. Il più grave a Merone: 20enne in codice rosso ospedale dopo il ribaltamento dell’auto - Quattro feriti, sempre giovanissimi, anche a Busnago, in via Italia, dove un’auto è finita fuori strada. Molto più lievi le conseguenze per i quattro 19enni a bordo: solo uno di loro è stato portato ...

Incidente a Inverigo, pedone travolto e ucciso da un’auto sull’Arosio-Canzo - Incidente a Inverigo, pedone travolto e ucciso da un’auto sull’Arosio-Canzo - Inverigo, 12 maggio 2024 – Un pedone di 48 anni è stato travolto e ucciso questa notte a Inverigo. L’incidente è avvenuto alle 23.15 sulla Arosio-Canzo, sul rettilineo tra Inverigo e Lurago d’Erba su ...