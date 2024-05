Nona tappa Giro d’Italia 2024 | Kooij in volata a Napoli - Pogacar sempre leader

(Di domenica 12 maggio 2024) Primo successo in carriera nelle grandi corse per Olav Kooji che vince la, Avezzano-di 214 km, bruciando allo sprint Jonathan Milan. Terzo il colombiano Molano.si conferma: LA CRONACA In una frazione, come quella odierna, caratterizzata da un inizio prevalentemente pianeggiante e poi da una serie di saliscendi e strappa, vanno in fuga due corridori, Maestri e Pietrobon, che ottengono un vantaggio di due minuti Dopo la salita di Procida, i due battistrada vengono ripresi da Alanphilippe e Costiou, con il gruppo che si mantiene a dieci secondi. Sulla salita di Posillipo, finisce la fuga dei due ...

