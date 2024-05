Non si offende un prete - figuriamoci un simbolo Perché De Luca ha toppato

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di domenica 12 maggio 2024) Don Maurizio Patriciello non lo conosceva nessuno. Poi un giorno durante una riunione fu sgridato in malo modo da un Prefetto. Aveva dato della “Signora” ad una funzionaria. Il video della “ramanzina” fece il giro dei social. Don Maurizio usò la sua nuova popolarità per far conoscere a tutti il tema della terra dei fuochi. L'articolo Teleclubitalia.