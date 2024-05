Non basta Pinamonti - vince il Geno - Sassuolo nei guai

(Di domenica 12 maggio 2024) Per i neroverdi situazione sempre più complicata dopo il ko del FerrarisVA - Vittoria in rimonta per ila di Alberto Gilardino, che passa 2-1 sulinanellando la seconda vittoria nelle ultime tre partite e salendo, almeno momentaneamente, all'undicesimo posto. Classifica, invece, dr

Altra giornata di Serie A Femminile agli archivi. Quattro partite, due per i playoff e due per il gruppo retrocessione , con tante emozioni. Come per la Roma già campionessa d’Italia, che si impone in una gara folle chiusa sul 5-6 per le giallorosse ...

Il gol di Soffia consegna al Milan tre punti contro il Como Women. Traguardo storico per le rossonere che centrano così la centesima Vittoria in tutte le competizioni. A due giornate dal termine, prossima partita domenica alle 12.30 in trasferta ...

Verona e Sassuolo ko, 6 squadre in lotta per la salvezza a due giornate dalla fine della Serie A - Verona e sassuolo ko, 6 squadre in lotta per la salvezza a due giornate dalla fine della Serie A - Il sassuolo resta penultimo dopo il ko per 2-1 con il Genoa e si giocherà tutto contro il Cagliari il 19 maggio ...

Serie A | L'Hellas stecca il matchpoint, il Sassuolo con lo spettro della B - Serie A | L'Hellas stecca il matchpoint, il sassuolo con lo spettro della B - La partita è tesissima, con l'Hellas che in caso di vittoria sarebbe praticamente salva. I padroni di casa infatti partono subito forte, cercando di aggrappare i 3 punti. Il match però, risulta al ...

Gilardino: «Badelj e Strootman due esempi per i più giovani» - Gilardino: «Badelj e Strootman due esempi per i più giovani» - Clicca qui per leggere l'intervista ad Alberto Gilardino al termine della gara casalinga che il Genoa ha disputato contro il sassuolo ...