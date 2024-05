Nicolò Martinenghi | “Quel viaggio solo in pullman con la medaglia - il mio ricordo delle Olimpiadi”

Doha, 12 febbraio 2024 – Nicolò Martinenghi vince la medaglia d’argento nei 100 rana ai Campionati del Mondo di Doha. Il lombardo tocca in 58?84 alle spalle dello statunitense Nic Fink, vincitore in 58?57. Bronzo al britannico Adam Peaty (59?10). ...

Un’occasione speciale. Tribune piene quelle della piscina di Milano , in occasione dell’International Alpha Cup 2024, evento organizzato da Aqua Alpha. Una manifestazione che ha visto ai nastri di partenza alcuni dei big italiani come Nicolò ...

A tre mesi dalle Olimpiadi di Parigi Nicolò Martinenghi ospite a Radio Deejay - A tre mesi dall'appuntamento con le Olimpiadi di Parigi, il nuotatore di Azzate Nicolò Martinenghi è stato ospite domenica 28 aprile della trasmissione ' Deejay Training Center ' su Radio Deejay condotta da Linus, Elena Casiraghi e Alessandra Patitutcci. Martinenghi, 24 anni, ha ...

Parigi 2024, il medagliere virtuale di Nielsen: 12 medaglie d'oro per l'Italia ma non ci sono Tamberi e Sinner - Gradino più basso del podio, nelle previsioni, anche per Gregorio Paltrinieri e per i suoi compagni di squadra Nicolò Martinenghi e Benedetta Pilato . Stati Uniti e Cina davanti a tutti. In testa al ...